Schwerer Unfall in Hamburg: Sechs Verletzte im Krankenhaus – auch zwei Kinder

In Winterhude ist es am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertags zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Autos waren ineinander gefahren. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vier Erwachsene und zwei Kinder kamen in die Klinik.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 16.50 Uhr auf der Barmbeker Straße in Höhe der Gertigstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache waren hier drei Pkw aufeinander aufgefahren. Mehrere Insassen der Fahrzeuge klagten über Schmerzen. Aus diesem Grund wurden mehrere Rettungswagen angefordert.

Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte die Feuerwehr, dass sieben Personen vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sechs davon, darunter zwei Kinder, kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer des Einsatzes war die Barmbeker Straße gesperrt. Es kam zu Behinderungen auch im Busverkehr.