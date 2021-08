Teuer, edel – und vor allem rasend schnell: Porsches sind für all das bekannt. Da verwundert es wenig, dass die Fahrer:innen der Luxusschlitten am häufigsten Punkte in der Flensburger Verkehrssünder-Kartei haben.

Auf den Plätzen dahinter folgen die Fahrer weiterer in der Regel hoch motorisierter Automarken, wie das Maklerportal „Check24“ bei der Auswertung der über die Website abgeschlossenen Kfz-Versicherungsverträge ausgerechnet hat. Demnach geben knapp elf Prozent der Porschebesitzer beim Neuabschluss eines Versicherungsvertrags an, Punkte in Flensburg zu haben.

Gleich dahinter ein anderer Luxusschlitten: Bei Jaguar sind es 9,6 Prozent. Bei Audi, BMW und Land Rover jeweils gut acht Prozent. Im bundesweiten Schnitt sind es 6,5 Prozent der Fahrer.

BMW ist am wenigsten unfallträchtig – und liegt hinten im Ranking

Absolute Zahlen nannte Check24 nicht, doch wird über das Portal alljährlich eine Vielzahl von Versicherungsverträgen verkauft. Die Auswertung deckt sich in etwa mit der Kfz-Typklassenstatistik der Versicherungen, die die Schaden- und Unfallbilanzen der einzelnen Autotypen widerspiegeln: Je höher die Typklasse, desto schaden- und unfallträchtiger das betreffende Modell. Viele Fahrzeuge der von Check24 genannten Marken liegen auch in der insgesamt 31.000 Modelle umfassenden Typklassenstatistik auf vorderen Plätzen.

Am hinteren Tabellenende mit dem am wenigsten unfallträchtigen Modell ist ebenfalls BMW zu finden: Die von 1954 bis 1962 gebaute und ehedem als „Knutschkugel“ bekannte BMW Isetta mit ihrem Zwölf-PS-Motor ist in Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko jeweils in der niedrigsten Typklasse eingestuft. (alp/dpa)