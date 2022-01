Aus reiner Wut: Straßenbahnfahrer rammt Taxi auf dem Alex

Schwerer Unfall in Berlin: Auf dem Alexanderplatz hat am Freitagabend ein Straßenbahnfahrer ein Taxi gerammt – Medienberichten zufolge aus reiner Wut!

Gegen 21 Uhr am Freitag krachte es ordentlich auf der Gontardstraße auf dem Alexanderplatz. Eine Straßenbahn hatte ein Taxi in die Seite gerammt – und den Berichten verschiedener Medien zufolge machte es der Fahrer aus purer Absicht. Polizeibeamte nannten die Aktion dem „Tagesspiegel“ nach einen „gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr“.

Unfall auf dem Alexanderplatz: Ein Streit war der Auslöser

Was war passiert? Den Berichten zufolge soll das Taxi die Straßenbahn behindert haben, als der 33-jährige Fahrer Fahrgäste ausstiegen ließ. Daraufhin kam es zwischen ihm und dem 57-jährigen Straßenbahnfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zum Streit.

Nach einer hitzigen Debatte soll der Straßenbahn-Fahrer wieder in das Führerhäuschen gestiegen sein. Als das Taxi den Weg freigeben und wenden wollte, beschleunigte er die Straßenbahn, rammte damit das Taxi und schob es einige Meter vor sich her, so berichtet es der „Tagesspiegel“.

Der 33-Jährige soll leichte Verletzungen erlitten haben. Er und auch der Straßenbahnfahrer wurden den Angaben zufolge in einem Krankenhaus behandelt. Besonders das Taxi, aber auch die Straßenbahn sind beschädigt, ebenso ein Schutzgitter und eine Haltestellensäule. Der Straßenbahnverkehr blieb vor Ort bis kurz nach Mitternacht gesperrt. Gegen den BVG-Fahrer wird nun ermittelt. (ncd)