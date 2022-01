Großeinsatz in Hamburg: Die Polizei hat am Samstagmittag an der Sengelmannstraße ein Auto mit mehreren Streifenwagen umzingelt. Der Mann im Mercedes ML lehnte es offenbar ab, aus dem Fahrzeug zu steigen.

Zuvor soll er auch zunächst die Anhaltesignale ignoriert haben, wie der Lagedienst mitteilte. Bei ihm waren an den Kennzeichen „Auffälligkeiten hinsichtlich des gültigen Versicherungsschutzes“ zu erkennen. Bedeutet: Sie waren offensichtlich entstempelt, für das Fahrzeug lag keine Versicherung vor – in Deutschland ist das nicht erlaubt.

Hamburg: Mann will nicht aussteigen – im Auto liegen Waffen

Als die Beamten den Mann eigenen Angaben nach zum Aussteigen aufforderten, soll der dies abgelehnt haben. Er blieb im Mercedes sitzen. Es wurde Verstärkung gerufen, kurz darauf umzingelten mehrere Streifenwagen das Auto.

„Weil der Mann sich weiter vollkommen uneinsichtig zeigte, wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und er aus dem Wagen geholt“, so der Sprecher des Lagedienstes weiter. Im Auto soll er Waffen griffbereit liegen gehabt haben, ein Messer und einen Schlagstock. Sie wurden wurden von den Kräften sichergestellt.

Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet, darunter wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Sprecher: „Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.“ (dg)