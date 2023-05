Aus der Türkei ausgewiesen: Einer der größten Heroin-Schmuggler gefasst

Die australische Polizei hat einen der mutmaßlich größten Heroinschmuggler der jüngeren Zeit festgenommen. Den Ermittlern zufolge hatte der Mann Verbindungen zur transnationalen organisierten Kriminalität.

Der Australier sei nach seiner Ausweisung aus der Türkei am Samstag am Flughafen der südostaustralischen Millionenmetropole Sydney festgenommen worden, teilte die australische Bundespolizei am Sonntag mit. Der Verdächtige soll seit März 2020 in mehreren Ländern ansässig gewesen sein und von Thailand aus den Schmuggel von fast 348 Kilogramm Heroin nach Sydney im Dezember 2020 organisiert haben.

Polizei-Kommandant lobt die gute Zusammenarbeit

Die Polizei gehe davon aus, dass der Mann „umfassende Verbindungen“ zu transnationalen organisierten Kriminalitätsgruppen habe, heißt es in der Mitteilung. Die türkischen Behörden nahmen ihn erstmals im Januar fest.

Polizei-Kommandant Richard Chin lobte die Arbeit der Behörden und die Kooperation mit der Türkei. „Illegale Drogen wie Heroin fügen der australischen Gemeinschaft erheblichen Schaden zu“, sagte er. „Sie sind eine Belastung für unser Gesundheitssystem und wirken sich negativ auf jeden Aspekt der Gesellschaft aus.“ (mp/dpa)