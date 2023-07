Menschen springen von Bord: Frachter auf der Nordsee in Flammen – ein Toter

Es sind dramatische Szenen, die sich auf der Nordsee abspielen: Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland ist Feuer auf einem Frachtschiff mit rund 3000 Autos ausgebrochen. Besatzungsmitglieder springen von Bord, ein Mensch sei ums Leben gekommen, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit.

Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung konnten demnach gerettet werden, einige seien verletzt worden. Rettungskräfte sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Sinken des Schiffes zu verhindern.

Einige Besatzungsmitglieder seien von Bord gesprungen, der größte Teil war nach Angaben der Küstenwache mit Hubschraubern von Bord geholt worden.

Zwei Hubschrauber der Küstenwache, die an der Rettungsaktion auf dem Schiff „Fremantle Highway“ beteiligt sind, am Flughafen Den Haag. dpa/ANP | Marco Van Der Caaij Zwei Hubschrauber der Küstenwache, die an der Rettungsaktion auf dem Schiff „Fremantle Highway“ beteiligt sind, am Flughafen Den Haag.

Auch die deutschen Behörden sind im Einsatz: Der Notfallschlepper „Nordic“ hat sich auf den Weg zum Einsatzgebiet gemacht. Gegen 3 Uhr ist der Schlepper von Helgoland aus zur Einsatzstelle beordert worden, wie ein Sprecher des Havariekommandos mit Sitz in Cuxhaven sagte.

Ein Mensch kam bei dem Frachter-Brand ums Leben, die restliche Besatzung konnte gerettet werden. IMAGO / ANP Ein Mensch kam bei dem Frachter-Brand ums Leben, die restliche Besatzung konnte gerettet werden.

Dieses hatte der niederländischen Küstenwache Unterstützung angeboten. Die Aufgaben des Schleppers, der unterdessen den Zielort erreicht habe, seien noch unklar. Zunächst hatte es vom Havariekommando geheißen, die Situation werde beobachtet.

Das Schiff, die „Fremantle Highway“, war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache soll das Feuer in der Nacht in einem elektrischen Auto entstanden sein. Das Feuer habe sich danach schnell ausgebreitet. Die Besatzung versuchte den Angaben der Küstenwache zufolge, das Feuer zu löschen. Doch das sei fehlgeschlagen. (dpa)