Aller guten Dinge sind drei: Boris Becker wieder verheiratet

Seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro stand dem Tennisstar auch im Prozess und während der Haft zur Seite. Jetzt war Hochzeit: im Mittelmeerhafen Portofino, Italiens reichster Gemeinde.

Aller guten Dinge sind drei: Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker ist jetzt zum dritten Mal verheiratet. Der 56-Jährige und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (34) gaben sich in dem Prominentendorf Portofino an der italienischen Riviera das Ja-Wort. Das Paar feierte seine Hochzeit zusammen mit etwa 80 Gästen oberhalb des Mittelmeerhafens in einer streng abgeschirmten ehemaligen Abtei. Erst am Sonntagabend bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur, dass die beiden nun verheiratet sind.

Der ehemalige Tennisstar und die Bankerin, die aus dem afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe stammt, sind seit mehreren Jahren ein Paar. Monteiro stand Becker auch zur Seite, als ihm in London wegen falscher Angaben zu seiner finanziellen Pleite der Prozess gemacht wurde und er siebeneinhalb Monaten im Gefängnis saß. Inzwischen leben die beiden in Mailand. In seine Wahlheimat London darf der „Entrepreneur“, wie Becker sich nun selbst bezeichnet, infolge der Verurteilung bislang nicht zurück.

Nur wenige Details über die Hochzeitsparty bekannt

Über die Hochzeitsparty drang fast das gesamte Wochenende über nur wenig nach außen. Dann veröffentlichte die Hochglanzzeitschrift „Vogue“ Fotos, auf denen das Paar beim Hochzeitskuss und beim Anschneiden der weißen Hochzeitstorte zu sehen ist. Die Braut trug ein schulterfreies, weißes Kleid mit Schleier, der Bräutigam eine Kombination aus schwarzer Hose und crèmefarbenem Sakko mit Fliege. Auch in den sozialen Netzwerken war von den beiden und ihren Gästen zunächst nichts über die Party zu finden.

Später teilte Becker auf seinem Instagram-Konto einige Fotos. Auf einem ist der ehemalige niederländische Fußballstar Ruud Gullit zu erkennen. Dabei waren auch Beckers beide Söhne aus erster Ehe, Elias und Noah. Der frühere Tennisstar hat aus früheren Beziehungen vier Kinder. Zunächst war er mit Barbara Becker verheiratet, später mit Lilly Becker. Die Hochzeit fand in einem ehemaligen Kloster aus dem 14. Jahrhundert statt, der Abbazia della Cervara, die inzwischen für Veranstaltungen genutzt wird.

Seine Frau stand ihm während seiner Zeit im Gefängnis bei

Seit seinem Sieg 1985 bei den offenen britischen Meisterschaften in Wimbledon – als „17-jähriger Leimener“ – gehört Becker zu den prominentesten deutschen Sportlern. Er gewann fast 50 Turniere, darunter sechs Grand-Slam-Titel. In London erlebte er auch seine wohl größte Niederlage: Im April 2022 wurde er zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er nach finanziellen Schwierigkeiten beim Gang zum Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Aufgrund einer Sonderregelung kam er vorzeitig frei. Inzwischen ist er aus der Insolvenz wieder entlassen.

Monteiro sagte der „Vogue“ in einem vorab geführten Interview: „Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte.“ Becker wiederum verbreitete auf Instagram einen Sinnspruch: „Wir alle erreichen auf unserem Heilungsweg einen Punkt, an dem wir aufhören, andere Leute davon überzeugen zu wollen, das Richtige zu tun. Wir beobachten einfach ihre Entscheidungen, verstehen ihren Charakter und entscheiden, was wir in unserem Leben zulassen wollen.“

Hochzeit in Italiens reichster Gemeinde

Das Dorf Portofino mit nicht einmal 400 ständigen Einwohnern ist die Gemeinde mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Italien. Mit seinem malerischen Hafen gehört es zu den bevorzugten Urlaubszielen des internationalen Jet-Sets. Schon das Hollywood-Paar Elizabeth Taylor und Richard Burton machte dort Urlaub.

In Portofino wurden auch viele Filme, die US-Seifenoper „Reich und Schön“ und sogar eine Folge des Krimi-Klassikers „Derrick“ gedreht. Der verstorbene italienische Medien-Unternehmer und Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte hier eine große Villa.