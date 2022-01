Afghanistan: Taliban entsorgen 3000 Liter Alkohol im Kanal

Die Taliban gehen seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan hart gegen den verbotenen Verkauf von Alkohol vor: Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes haben nun rund 3000 Liter Alkohol in einem Kanal in Kabul entsorgt.

Die Fässer mit dem geschmuggelten Alkohol seien im Zuge einer Razzia in der Hauptstadt beschlagnahmt worden, teilte der Geheimdienst am Sonntag auf Twitter mit.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

Drei Männer wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. „Muslime müssen sich wirklich von der Herstellung und Lieferung von Alkohol fernhalten“, heißt es in dem von der Behörde veröffentlichten Video. In dem Video ist auch zu sehen, wie Männer mehrere Fässer in einem Kanal entleeren.

Das könnte Sie auch interessieren: Frauenhäuser dicht, Gewalttäter wieder frei: Die dramatische Lage der Afghaninnen

Verkauf und Konsum von Alkohol waren auch unter der Vorgängerregierung der Taliban verboten. Die Islamisten gehen jedoch deutlich strikter dagegen vor. Seit ihrer Machtübernahme Mitte August hat die Zahl der Polizeirazzien landesweit zugenommen. Dabei nehmen die Behörden auch immer wieder Drogenabhängige ins Visier. (mhö/afp)