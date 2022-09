Ärzte besorgt um die Queen – jetzt reisen auch Harry und Meghan an

England und der Rest der Welt blicken beunruhigt nach Balmoral: Der Gesundheitszustand der Queen ist besorgniserregend, das haben ihre Ärzte offiziell mitgeteilt. In der Sommerresidenz der Monarchin kommt es zu einem unerwarteten Familientreffen: Charles, seine Brüder Andrew und Edward mit Ehefrau Sophie sind angereist – und auch Harry und Meghan sind auf dem Weg nach Schottland.

Die 96-jährige Queen wirkte schon seit längerem zerbrechlich und geschwächt. Charles (73) und sein ältester Sohn Prinz William (40) machten sich sofort auf den Weg nach Schottland, als die Ärzte der Monarchin ihre Besorgnis äußerten. Herzogin Kate bleibt mit den Kindern erstmal in England.

Was der Buckingham-Palast am Donnerstag mitteilte, klingt alarmierend: „Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt“, sagte ein Palastsprecher. Die Queen fühle sich aber wohl und bleibe auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral, hieß es weiter.

Ärzte behalten die Queen unter Beobachtung

Erst am Mittwoch hatte die Queen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Tags zuvor hatte sie zuerst Boris Johnson empfangen, der sein Rücktrittsgesuch einreichte und gleich darauf Liz Truss, die sie zur neuen Premierministerin ernannte. Es sei ein voller Tag gewesen, sagte ein Sprecher zur Begründung der Absage am Mittwoch.

Das könnte Sie auch interessieren: Sieben Dinge, die Sie noch nicht über die Queen wussten

Die frischgebackene Premierministerin Liz Truss twitterte ihre Anteilnahme: „Das ganze Land ist sehr besorgt wegen der Nachricht aus dem Buckingham Palast zur Mittagszeit. Meine Gedanken – und die Gedanken der Menschen überall in unserem Vereinigten Königreich – sind bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie.“ (dpa/miri)