Tiere, Titel, Führerschein: Sieben Dinge, die Sie noch nicht über die Queen wussten

Katastrophen, Skandale und unzählige Auftritte: In 70 Jahren auf dem Thron hat Königin Elizabeth II. Historisches erlebt und vollbracht. Doch um die rüstige Monarchin ranken sich noch so einige Mythen, in den vergangenen Jahrzehnten haben sich auch einige Kuriositäten sowie etliche Zahlen angesammelt. Hier ist eine Auswahl an Queen-Wissen, mit dem Sie beim nächsten Smalltalk glänzen können.

Tiere: Die Liebe der Queen zu ihren Hunden – vor allem den Corgis – und Pferden ist weltbekannt. Weniger bekannt ist, dass der Königin noch viel mehr Tiere gehören. Um genau zu sein: Alle Delfine und Wale sowie Störe in britischen Gewässern. Hintergrund ist ein Erlass aus dem Jahr 1324.

Titel: Elizabeth ist Königin, weil ihr Vater König war. Der Titel wird in aller Regel vererbt. Doch es gibt eine Ausnahme: In Papua-Neuguinea wurde die Queen zur Königin gewählt. Das Parlament bat sie nach der Unabhängigkeit 1975, das Amt des Staatsoberhaupts zu übernehmen – sie stimmte „gnädig“ zu.

Queen: Mann drang einst bis in ihr Schlafzimmer ein

Todesgefahr: Erst am Sonntag lief ein Mann ins Buckingham-Areal, weil er die Queen sehen wollte, und vor wenigen Monaten gelang es einem Mann, auf das Gelände von Schloss Windsor vorzudringen. Er hatte eine Armbrust dabei. 1982 drang ein Mann sogar bis ins Schlafzimmer der Queen vor. Er wollte der Königin nichts Böses. Mindestens zwei Mal war das anders: Am 13. Juni 1981 feuerte ein Mann aus einer Replika-Pistole auf die Königin. Monate später schoss ein anderer Mann auf die Monarchin in Neuseeland – aber verfehlte sie.

Turbo: Im März 2019, kurz vor ihrem 93. Geburtstag, gab die Queen das Autofahren auf öffentlichen Straßen auf. Ihren Führerschein konnte sie aber nicht abgeben, denn sie hat keinen. Ebenso wenig besitzt sie einen Reisepass. Denn die Dokumente werden in ihrem Namen herausgegeben. Die Regelung, weder Pass noch Führerschein zu benötigen, gilt aber nur für die Monarchin persönlich und nicht für ihre Familie.

Technik: Bereits 1940 wandte sich Elizabeth – als 14 Jahre alte Thronfolgerin – erstmals über Radio an die Nation. Auch als Königin hielt sie mit der modernen Technik mit: Ihre über Stunden von der BBC live übertragene Krönung 1953 gilt als Meilenstein beim Durchbruch des Fernsehens.

Traumreisen: Mehr als 100 Länder hat die Queen in ihrer 70-jährigen Herrschaft bereist. Spitzenreiter: Kanada mit 22 Besuchen, in Europa führt Frankreich (13x). Erstmals offiziell im Ausland weilte Elizabeth 1947 noch als Prinzessin, als sie gemeinsam mit Vater König Georg VI. und ihrer Mutter Südafrika, Südrhodesien (heute Simbabwe) und das Protektorat Betschuanaland (Botswana) bereiste

Teegäste: Wie vielen Menschen die Queen bereits die Hand schüttelte, ist nicht klar. Hobby-Schätzungen sprechen von rund 10.000 Menschen, die sie im Laufe eines regulären Arbeitsjahres traf. Das liegt auch an den mehr als 21.000 offiziellen Terminen, die sie im Laufe ihrer Herrschaft absolviert hat. Auf dem Thron erlebte sie nicht nur 14 britische Premierminister, sondern auch 14 US-Präsidenten. (alp/dpa)