Achtung, Raucher: Harte Änderung auf Mallorca

In den vergangenen Jahren versuchte Mallorca alles, um sein Schmuddel-Image abzuschütteln – unter anderem mit Maßnahmen gegen den Sauftourismus, etwa durch Alkohol-Verbotszonen. Nun trifft es ab diesem Sommer auch verstärkt rauchende Gäste der Insel. An einigen Buchten ist das Rauchen ohnehin schon länger verboten, nun aber kommt‘s zum Rundumschlag: An 15 Stränden führt die Verwaltung ein absolutes Rauchverbot ein. Und Zuwiderhandlungen können richtig teuer werden.

Bereits seit 2019 bemüht sich das balearische Gesundheits- und Umweltministerium, den Zigarettenkonsum auf den spanischen Mittelmeerinseln einzuschränken. Vor vier Jahren wurde das Projekt „Rauchfreie Strände“ gestartet. 283.000 Einwohner:innen hatten zuvor eine entsprechende Petition unterschrieben.

Diese 15 Strände werden rauchfrei

Nun geht die Verwaltung Mallorcas in die Vollen. Ab Sommer herrscht zusätzlich zu den bisherigen Rauchfrei-Zonen an folgenden Stränden ein komplettes Verbot: Platja de Formentor, Platja d‘Albercutx, Cala Barques, Cala Molins, Cala Deià, Caló des Moro, Cala Sa Nau, Cala Anguila, Platja de Colonia de Sant Pere, Platja de Sant Joan, Platja des Carregador, Platja de Santa Ponça, Platja La Romana, Cala Estància und auch der Palma-Strand Molinar wird nun komplett rauchfrei – bislang galt dies hier nur für bestimmte Abschnitte.

Und wenn ich beim Rauchen am Strand erwischt werde? Dann kann das richtig teuer werden: bis zu 10.000 Euro Strafe drohen Sünder:innen, die mit qualmender Zigarette erwischt werden. Das Verbot in Restaurants und an Strandpromenaden bleibt natürlich weiterhin bestehen. (km)