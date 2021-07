Achtung!: Deutsche Post und DHL warnen vor Fake-Nachrichten

Grevenbroich –

Die Deutsche Post und DHL warnen eindringlich vor SMS, die im Namen der Unternehmen versandt werden. Empfänger werden in den Nachrichten dazu animiert, per Klick auf einen Link eine angebliche Paketsendung zu bestätigen.

Derzeit befinden sich wieder SMS im Umlauf, die auf vermeintlich versandte Pakete von DHL oder der Deutschen Post hinweisen. In den betrügerischen Nachrichten steht, dass ein versandtes Paket „noch ausstehe“ und man die Lieferung per Klick auf einen Link bestätigen solle, so berichtet „Bunte.de“.

Angebliche SMS von Post und DHL als Betrugsmasche

In einem Facebook-Post schreiben die Unternehmen nun, dass es sich bei der SMS um eine Betrugsmasche handelt. Der Link führt den Nutzer zu der Aufforderung, eine App zu installieren. Diese enthält jedoch eine Malware und sollte daher auf keinen Fall herunter geladen werden.

In früheren Fällen führte das Installieren solcher Apps dazu, dass vom Handy der Betroffenen hunderte SMS mit bösartigen Links an unterschiedlichste Rufnummern versandt wurden. In einigen Fällen sollen Kriminelle sogar aus der Ferne Zugriff auf das Handy gehabt haben.

Deutsche Post informiert nie über Sendestatus per SMS

In ihrem Facebook-Post macht die Deutsche Post deutlich, dass sie grundsätzlich nie per SMS über den Sendungsstatus von Paketen informiere und auch nie Daten auf diesem Weg einfordern würde.

Derzeit sind Daten von rund 500 Millionen Facebook-Nutzern aus einem Sicherheitsleck von 2019 im Netz im Umlauf – zu denen auch Handynummern gehören. (mp)