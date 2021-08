Abschied von sterbender Tante – mit Herz aus Schafen!

Die Corona-Pandemie brachte und bringt viel Leid über die Menschheit, viel Ärger, aber auch rührende Geschichten. In diesem speziellen Fall kommt alles drei zusammen: Ein Australier konnte seine sterbende Tante nicht besuchen – und sandte ihr seine Anteilnahme auf eine ganz spezielle Weise.

Australien fährt seit Pandemiebeginn eine ultrastrikte Lockdown-Strategie. Das hat nicht nur zur Folge, dass bei aktuellen Fällen der Luft- und Seeverkehr ins Ausland dicht ist. Auch zwischen den Bundesstaaten darf seit Wochen niemand hin- und herreisen.

Grenzen dicht zwischen New South Wales und Queensland

Ein Bauer aus Guyra im Bundesstaat New South Wales konnte so seine geliebte Tante nicht besuchen, die in Brisbane im Sterben lag. Die Stadt liegt mit 400 Kilometern für australische Verhältnisse zwar relativ nah am Wohnort des Neffen, aber eben im Bundesstaat Queensland. Und so schickte Ben Jackson seiner Tante einen besonderen Gruß: Er ließ seine Schafherde ein Herz formen. Das nicht nur vom Himmel aus, sondern bald dank Social Media auch weltweit zu sehen war, so rasant verbreitete sich das Video, das Jackson auf Instagram stellte.

„In diesen Covid-Zeiten kann einen keiner auf den Schmerz vorbereiten, den die Grenzschließungen mit sich bringen“, so zitiert der „Guardian“ den Neffen. „Nicht ,Lebewohl’ sagen zu können. Nicht da zu sein, wenn sie geht. Es ist ziemlich hart“, so Jackson weiter.

Lesen sie auch: Beliebter Kabarettist überraschend gestorben

Schon früher hatte der Mann seine Schafe bei ähnlichen Aktionen per Drohne aufgenommen. Diesmal brauchte er vier Versuche, bis das Ergebnis stimmte: Jedesmal legten er und seine Helfer Futter so aus, dass die Schafe die Figur bildeten. Alles für die Lieblings-Tante! (km)