Hier gibt’s 50 Grad Extrem-Hitze! Und es wird noch viel schlimmer

Diese Hitze, sie ist fast schon apokalyptisch. In Pakistan und Indien werden seit zwei Monaten Temperaturrekorde gebrochen, in Delhi herrschen gerade unglaubliche 50 Grad. Flüsse trocknen aus, Vögel fallen vom Himmel, weil sie dehydriert sind. Und in Pakistan ist die Cholera ausgebrochen, weil die Menschen kein sauberes Trinkwasser mehr haben.

Von der furchtbaren Hitzewelle sind eine Milliarde Menschen betroffen – und sie wird Tausende das Leben kosten, davon gehen Experten aus. Nach Angaben der indischen Regierung hat die Sterblichkeit durch Hitze in Indien seit 1980 um mehr als 60 Prozent zugenommen.

Forscher prognostizieren noch heftigere Hitzewellen

So furchtbar die Situation für die Menschen ist – Forscher haben sie jahrelang prognostiziert: „Mich überrascht, dass die meisten Leute schockiert sind, obwohl wir sie seit Langem gewarnt haben, dass sich solche Katastrophen anbahnen“, sagte etwa der Biologe Camilo Mora von der University of Hawaii.

Und es wird immer schlimmer: Die Wahrscheinlichkeit für Rekord-Hitzewellen in der Region sei wegen des Klimawandels mehr als hundertmal wahrscheinlicher geworden, heißt es in einer neuen britischen Studie. Und der „Spiegel“ zitiert die deutsche Klimaforscherin Friederike Otto. Sie prophezeit: „Was wir jetzt erleben, wird in einer zwischen zwei und drei Grad wärmeren Welt normal beziehungsweise kühl sein.“ Und dass es so weit kommen wird, sei kaum noch zu verhindern.