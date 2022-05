Knapp ein Jahr nach Jahrhundertflut: Wieder Überschwemmungen im Ahrtal

Bitte nicht schon wieder! Das dürften sich zahlreiche Bewohner:innen des Ahrtals in Rheinland-Pfalz am Montag gedacht haben – Gewitter und Starkregen sorgten für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Ausgerechnet in der Region, in der vielerorts der Wiederaufbau nach der verheerenden Flut im vergangenen Jahr immer noch auf Hochtouren läuft.

Einzelne Ortschaften sind teilweise noch zerstört, Häuser frisch renoviert: Das, was im Ahrtal gerade gar nicht gebraucht werden kann, ist neues Wasser. Doch am Montag sorgten Gewitter und starker Niederschlag für einzelne Überschwemmungen. Wieder im Fokus: Der von der Flut 2021 stark gebeutelte Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz.

Ahrtal: Erneut Überschwemmungen nach Starkregen

Wie der „SWR“ berichtet, kam es dort laut Feuerwehr zu knapp 40 Einsätzen. Ein Sprecher des Technischen Hilfswerk (THW) Sinzig und Ahrweiler, das unterstützte, sagte, vereinzelt wurden Sandsäcke an Anwohner verteilt. Wie die Feuerwehr berichtet, soll es teilweise panische Reaktionen auf das Unwetter und die Warnung der Warn-App Katwarn gegeben haben.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Neben Neuenahr-Ahrweiler war auch Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis betroffen, hier sorgte der Starkregen für mehrere überflutete Straßen.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Flutkatastrophe: Leiche von vermisster Frau in den Niederlanden angespült

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte gegenüber der MOPO: „Im Ahrtal gab es am Montag einzelne Gewitter mit kleinräumigen, aber sehr starkem Niederschlag. In der Nacht zu Dienstag war es dann aber wieder ruhig.“ Nun sei in der Region auch wieder „Ruhe angesagt“, die Bewohner:innen müssten keine neuen Unwetter und Wassermassen befürchten.