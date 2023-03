24 Menschen sitzen in Kettenkarussell fest

Es ist der Alptraum eines jeden Kirmes-Besuchers: Am Samstagnachmittag kam es bei einem Kettenkarussells in Halle (Westfalen) plötzlich zu einer Panne. Die Feuerwehr musste eingreifen.

24 Menschen, die gerade damit auf der Kirmes fuhren, mussten in luftiger Höhe warten, bis die Feuerwehr zur Rettung kam. Die letzten Mitfahrer konnten nach 75 Minuten per Leiterwegen zu Boden befördert werden, wie ein Polizeisprecher in Gütersloh sagte.

Halle: Menschen sitzen in Kettenkarussell auf Kirmes fest

Panik gab es demnach zum Glück nicht. „In den Gesichern war keine Dramatik zu erkennen.“ Es habe sich niemand verletzt.

Der Betreiber des Kettenkarussells hatte den Defekt gemeldet. Die Anlage konnte nicht mehr korrekt abgesenkt werden, stand aber still. Das Fahrgeschäft wird jetzt von Spezialisten untersucht. (dpa/mp)