17-Jähriger rettet Kind aus Hochwasser und wird zum Helden

Aufgrund von Starkregen im Saarland sind am Freitag Flüsse und Bäche über die Ufer getreten, es fielen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. In einer Straße in Saarbrücken erreichte das Wasser eine Höhe von 1,5 Metern – in einer halben Stunde. Dutzende Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Unter den Helfern: Der 17-jährige Niclas Göllen von der Freiwilligen Feuerwehr Burbach (Saarland). Durch die Rettung eines kleinen Kindes wurde er zum Helden.

Zu den dramatischen Szenen kam es nahe des Bächleins Fischbach im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte. Wie die „Bild“ zunächst berichtete, startete die Feuerwehr dort am Freitag eine Rettungsaktion für die in ihren Häusern eingeschlossenen Bewohner. Aus dem ersten Stock der Wohnungen brachten die Einsatzkräfte Anwohner auf die Dächer ihrer Feuerwehrfahrzeuge.

Saarland: 17-Jähriger rettet Kind aus Hochwasser

Doch bei einem kleinen Jungen war dies offenbar nicht möglich: „Er war mit seiner Mutter zu Hause, hatte keine Chance, dort herauszukommen. Das Wasser ging mir vor dem Haus schon fast bis zur Brust“, berichtete Niclas Göllen der „Bild“. Ich habe den Jungen in die Arme genommen und durchs Wasser getragen. Mein Kollege hat die Mutter gerettet.“

Die Feuerwehr brachte alle Bewohner der Straße in eine nahe gelegene Turnhalle. Verletzt wurde niemand. Göllen ist mit seiner Feuerwehr noch immer mit dem Kampf gegen die Auswirkungen des Hochwassers beschäftigt.

Die Lage vor Ort scheint sich jedoch zu entspannen: Die Stadtverwaltung hob die sogenannte Schadensgroßlage nach den Überschwemmungen am Samstagabend auf. Die Gewässerpegelstände seien weiterhin rückläufig. (mp)