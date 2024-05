Meterhohe Flammen in Hamburg: Zeugen schlagen mitten in der Nacht Alarm

Eine Laube in einem Kleingartenverein an der Andreas-Meyer-Straße (Billbrook) ist in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen wählten gegen 1.20 Uhr erstmals den Notruf: Sie berichteten von meterhohen Flammen, die aus der Laube schlagen würden. Tatsächlich brannte diese bereits vollständig, als die ersten Retter kurz darauf dort eintrafen.

Feuerwehr öffnet mit Motorsäge Dach und Fassade

Die Beamten bauten eine Löschwasserleitung auf, bekämpften das Feuer von mehreren Seiten. Das Dach und auch Teile der Fassade mussten anschließend mit einer Motorsäge geöffnet werden, auf der Suche nach Glutnestern.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße in Richtung Innenstadt gesperrt. Zu großen Verkehrsbehinderungen kam es ob der nächtlichen Zeit nicht. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)