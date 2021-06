„Was zur Hölle ist das?“: Seeungeheuer: Angler ziehen mysteriöses Wesen an Land

Coney Island –

Es sollte ein ganz entspannter Angelausflug in der Nähe von Coney Island bei New York werden. Doch dann wurden die Angler von einem gruseligen Fang überrascht und konnten ihren Augen kaum glauben.

Angler: „Was zur Hölle ist das?“



„Verdammt, was zur Hölle ist das?“, hört man die Angler zu Beginn des Videos erschrocken sagen, als sie sich ihren Fang zum ersten Mal genauer ansehen. Nataliia Vorobok teilte das Video des myteriösen Meeresbewohners auf der Social-Media-Plattform-TikTok (@natalie1526n). Seitdem wird wild spekuliert, was die Anglerin da an Land gezogen haben könnte.

Also, was zur Hölle soll das sein? Drei Tentakel, ein glitschiger Körper und ein riesiges Maul – mehr ist nicht zu erkennen. Einige User sehen daher einen Oktopus, andere vermuten eine Art Stachelrochen.

Manch einer vergleicht das Wesen auch mit dem „Demogorgon“ aus der Mystery-Serie „Stranger Things“ oder scherzt, dass es sich um ein Alien handelt. Oder was denken Sie, was es sein könnte?

Seeungeheuer: Forscher klären auf



Experten des Ocean Conversation Trust haben nun Lichts in Dunkle gebracht und das Rätsel aufgelöst. Es soll sich um eine Art Plattenkiemer handeln, also ein Knorpelfisch – eine Klasse, zu der auch Haie und Rochen gehören.

Der Experte Marcus Williams erklärte gegenüber „Unilad“, dass es schwierig sei ein Tier nur anhand eines Videos zu identifizieren. Er geht in diesem Fall von einem „clearnose Rochen“ aus.

Angler: Mit dem Schrecken davon gekommen

Diese Tiere falten sich bei Gefahr auseinander, um ihren Gegner abzuschrecken. Den Effekt hat das Wesen in diesem Fall eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Denn diesen Schreck werden die Angler so schnell sicher nicht vergessen. Zudem bleibt zu hoffen, dass sie den gruseligen Fund nach dem Video wieder in die Freiheit, also ins Wasser entlassen haben. (cho)