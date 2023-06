Mehrere Verletzte: Angriff mit Sprengkörper auf Trauerfeier

Hunderte Menschen hatten sich zu einer Trauerfeier auf einem Friedhof in Altbach (Baden-Württemberg) versammelt. Sie trauerten um einen 20-Jährigen, der vor einer Woche bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen war. Plötzlich flog etwas in die Menge der Gäste und explodierte.

Bis zu 500 Personen hatten sich dort am Freitagmittag zu der Beerdigung des jungen Mannes versammelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dann näherte sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Mann der Trauergemeinde und warf einen bislang unbekannten Gegenstand auf die Trauernden, der explodierte.

Polizei: Aggressive Stimmung auf der Trauerfeier

Fünf Personen seien bei der Explosion leicht verletzt und danach ambulant im Krankenhaus behandelt worden. „Dass man so etwas auf einer Trauerfeier macht, ist höchste Respektlosigkeit”, sagte einer, der den Toten kannte. „Das ist nicht zu verzeihen.” Trauergäste hätten dem Mann nachgesetzt und den 23-Jährigen schwer verprügelt. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, wird noch ermittelt. Zeugen hatten zunächst von zwei möglichen Tatverdächtigen berichtet.

Die Hintergründe der Attacke sind unklar. Durch die Präsenz zahlreicher Einsatzkräfte beruhigte sich die emotional aufgeheizte Lage auf dem Friedhof. Um welche Art von Sprengkörper es sich handelt, wird derzeit noch kriminaltechnisch untersucht.

Explodierter Gegenstand muss noch ermittelt werden

Da die Polizei Zusammenhänge mit einer Serie von Schüssen in Baden-Württemberg nicht ausschließt, hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Der Mann, der beerdigt wurde, sei vor einer Woche bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen. Die Polizei schließt dabei Fremdverschulden aus. Am Bahnhof in Altbach sind Kerzen, Fotos und Blumen abgelegt worden.