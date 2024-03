Hat McDonald’s ein McProblem? International Berichte über Systemausfälle

Weltweit mehren sich Berichte über Systemausfälle und kurzfristige Restaurantschließungen bei der Fastfoodkette McDonald’s. Kann man am Wochenende noch BigMacs kaufen?

McDonald’s Japan teilte auf X (ehemals Twitter) mit, dass in vielen Filialen im Land vorübergehend der Betrieb eingestellt ist und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.

Die Website Downdetector verzeichnete ebenfalls einen Anstieg an Problemen mit der McDonald’s-App. Kunden aus Ländern wie Australien und dem Vereinigten Königreich berichteten über Bestellprobleme. Auch in Deutschland gibt es Berichte über IT-Probleme in den Filialen des Fastfoodgiganten

Laut McDonald’s ist der Defekt zwar inzwischen behoben, es könne aber weiterhin „zu Beeinträchtigungen im Service oder veränderten Öffnungszeiten kommen“, so ein Sprecher auf MOPO-Anfrage. Er betonte darüber hinaus, dass die Probleme nichts mit einem „Cybersecurity-Ereignis“ – also einem Hacker-Angriff – zu tun hätten. (eh)