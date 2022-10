Heiß an Halloween: 30 Grad in Frankreich erwartet

In Frankreich dürfen die Halloween-Verkleidungen am kommenden Wochenende extra knapp ausfallen, denn laut Wetterbericht erwarten die Franzosen ungewöhnlich hohe Temperaturen zum Monatswechsel. Mehr als 30 Grad sind schon im Sommer viel, Ende Oktober sind diese Temperaturen fast schon gruselig.

In Frankreich werden nach mehreren milden Oktoberwochen Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. Im Südwesten des Landes könne es zum Wochenende 27 bis 30 Grad warm werden, berichtete der Wetterdienst Météo France am Donnerstag. An der Grenze zu Spanien könnten die Werte sogar über 30 Grad klettern.

Frankreich erwartet sommerliche Temperaturen

Milde Luft von den Kanaren und der iberischen Halbinsel sorge für Temperaturen, die vier bis fünf Grad über den jahreszeitüblichen Zahlen liegen. In den vergangenen Tagen seien an etlichen Orten Temperaturrekorde gebrochen worden.

Wie der Wetterdienst betonte, komme es auch vor dem Hintergrund eines sichtbaren Klimawandels zu der Warmwetterepisode. Hitzewellen werden demnach nicht nur häufiger und intensiver, sondern sie träten auch früher und später ein, so wie in dieser Woche. (dpa/mp)