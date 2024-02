Hand in Hand: Lauterbach zeigt sich mit neuer Freundin auf rotem Teppich

Das muss Liebe sein! Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist bei der Berlinale-Eröffnung mit seiner neuen Freundin aufgetreten. Das frisch verliebte Paar schritt Händchen haltend über den roten Teppich.

Sie kam ganz in Rot: Das langärmelige Kleid von Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin für den Bereich „Demokratie stärken“ der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, leuchtete in der Farbe der Liebe. Auch Lauterbach trug einen farbenfrohen Pullover mit Rot-Ton unter seinem dunklen Anzug.

Lauterbach strahlte überglücklich, als er mit Niejahr (58) an der Hand am Eröffnungsabend der Berlinale auf den roten Teppich trat. Der „Bild am Sonntag“ hatte der 60-Jährige im Januar gesagt: „Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt“.

Am Eröffnungsabend der 74. Berlinale wurde das Drama „Small Things Like These“ gezeigt. (dpa/ng)