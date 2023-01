Ganz schön mutig! Norwegens Erbprinzessin ist Fallschirm gesprungen

Noch hat sie alle Freiheiten: Norwegens Erbprinzessin Ingrid Alexandra hat sich einen Wunsch erfüllt. Die zukünftige Königin ist mit einem Fallschirm aus 6000 Metern in die Tiefe gesprungen!

Wie der Sender NRK am Samstag berichtete, ist das älteste Kind von Kronprinz Haakon gemeinsam mit Mitgliedern der Eliteeinheit FSK aus rund 6000 Metern Höhe abgesprungen. Mit der Aktion, die bereits im vergangenen Sommer stattfand, aber erst jetzt publik wurde, habe Ingrid Alexandra damals ihre Volljährigkeit gefeiert. Als Königin wird sie irgendwann einmal auch Oberbefehlshaberin sein.

Bereits im November 2021 war die Prinzessin bei einem Besuch der FSK von einem zwölf Meter hohen Sprungturm gesprungen. Anschließend sagte sie, ihr Traum sei ein echter Fallschirmsprung aus großer Höhe. Ingrid Alexandra hat zuletzt immer wieder die Streitkräfte besucht. Dabei flog sie unter anderem in einem Kampfjet vom Typ F-16 mit, fuhr in einem Panzer sowie in einem Schnellboot und nahm an einem Sanitätskurs teil.

Das könnte Sie auch interessieren: Herz-OP! König Harald von Norwegen im Krankenhaus

Im Sommer beendet die 19-Jährige die Schule. Norwegische Medien schließen nicht aus, dass sie sich dann – nach dem Vorbild von Großvater König Harald V. und Vater Haakon – zunächst dem Militär anschließt. (dpa/mp)