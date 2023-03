Angriff mit Handgranate und Messer: Drei Verletzte in Berlin

Blutiger Streit in Berlin: Ein Mann soll im Stadtteil Reinickendorf drei Menschen mit einer Handgranate und einem Messer verletzt haben. Eines der Opfer sei in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der mutmaßliche Angreifer die Handgranate gegen 23.15 Uhr vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses gezündet. Dadurch seien zwei Frauen im Alter von 42 und 48 Jahren serbischer Nationalität sowie ein 61-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina verletzt worden. Der ebenfalls 61 Jahre alte Tatverdächtige, der wie die Frauen aus Serbien stammt, soll danach noch mit einem Messer auf seine Opfer zugestürmt sein. Eine der Frauen und der Mann wurden dabei verletzt.

Verdächtiger in einer Kleingartenanlage gefasst

Noch sind die Hintergründe der Tat völlig unklar. Auch in welchem Verhältnis der Angreifer und die Verletzten zueinander standen ist Gegenstand der Ermittlungen. Noch am späten Freitagabend nahm eine Mordkommission die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Attacke mit zwei Toten: Täter saß wegen Messerangriff in Hamburger Knast

Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige flüchtete zunächst, wurde bald darauf aber in einer Kleingartenanlage gefasst. Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen den Mann fest und übergaben ihn der Mordkommission. (mp/dpa)