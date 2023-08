MOPO-Team-Staffellauf: „Bombastische Stimmung“ – ein Team freut sich gleich zweimal

Seit April waren alle Plätze beim MOPO-Team-Staffellauf ausgebucht – am Mittwoch war es dann endlich so weit: Laufschuhe zubinden und los geht’s! 5000 Läuferinnen und Läufer gingen im Stadtpark (Winterhude) an den Start. Ein Team holte sich dabei gleich den Doppelsieg! So war die Stimmung beim ersten Tag des Sommer-Events.

20 Grad, bewölkter Himmel: Perfekte Lauf-Bedingungen! Beim MOPO Team-Staffellauf bilden fünf Teilnehmer ein Team. Die Teammitglieder laufen je fünf Kilometer. Natürlich gewinnt das Team, das am schnellsten ist – aber das Ergebnis ist am Ende des Tages gar nicht so wichtig, ganz nach dem Motto: „Dabei sein ist alles!“

Super-Stimmung im Stadtpark: Der MOPO Team-Staffellauf am Mittwoch

Vor dem Lauf ist förmlich zu spüren, wie motiviert die Teams sind. Es wird sich zusammen aufgewärmt, gelacht, die Taktik besprochen – und an der ein oder anderen Stelle auch schonmal der Grill angeschmissen.

Die Route verläuft fünf Kilometer lang durch den Stadtpark – am Rand feuern Kollegen und Freunde an. Florian Quandt Die Route verläuft fünf Kilometer lang durch den Stadtpark – am Rand feuern Kollegen und Freunde an.

Mit dem Start erhält jedes Team einen Picknickkorb mit vielen leckeren Sachen – nach dem Lauf entwickelt sich der Stadtpark zur größten Picknick-Party Hamburgs! Firmen und Vereine haben sich zum Teil Zelte als Treffpunkte für ihre Läuferinnen und Läufer gemietet.

Das „Open Sports“-Team: Julia (v.l.), Alex, Maik, Kristina und Kerstin. Florian Quandt Das „Open Sports“-Team: Julia (v.l.), Alex, Maik, Kristina und Kerstin.

„Die Stimmung ist bombastisch“, sagt Julia vom Team „Open Sports“, einem Triathlon-Verein, nach dem Lauf. Sie ist das erste Mal dabei und lobt dem Zusammenhalt der Gruppe. Um die 23 Minuten hat die 44-Jährige aus Winterhude für die fünf Kilometer gebraucht – eine Top-Zeit! Im nächsten Jahr will sie unbedingt nochmal mitmachen.

MOPO-Team-Staffellauf: Team „Laufwerk“ holt den Doppelsieg!

Ein Team durfte sich gleich zwei Mal über den ersten Platz freuen: Sowohl bei den Frauen (1:51:52), als auch bei den Männern (1:31:48) hatten am Ende die Staffeln des Sportgeschäfts „Laufwerk“ die Nase vorn – herzlichen Glückwunsch zum Doppelsieg!

Das könnte Sie auch interessieren: Darum zieht sich diese Supermarkt-Kette komplett aus Hamburg zurück

Am Donnerstag geht der MOPO-Team-Staffellauf in die nächste Runde: Nochmals 5000 Läuferinnen und Läufer gehen an den Start – gute Stimmung ist garantiert. (elu)