MOPO-Team-Staffellauf: So war das Riesen-Event mitten in Hamburg

10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim MOPO-Team-Staffellauf am Mittwoch und Donnerstag dabei – der Stadtpark (Winterhude) wurde zum Läufer-Paradies! Super-Stimmung, tolle Ergebnisse: So war das Riesen-Event mitten in Hamburg.

Lorenz kneift die Augen zu, als er sich ein Glas Wasser übers Gesicht gießt. Er kommt gerade ins Ziel – fünf Kilometer hat er hinter sich, ist durchgeschwitzt, lacht aber und wirkt erleichtert. Er schaut auf seine Sport-Uhr – 24.47 steht auf dem Display. „Ist ok“, sagt der 35-Jährige schlicht.

Lorenz ist ist für die Hamburger Energiewerke an den Start gegangen – eines von insgesamt 2000 Teams à fünf Läufer:innen, die beim MOPO Team-Staffellauf am Mittwoch und Donnerstag dabei waren. Jeder Teilnehmer läuft fünf Kilometer quer durch den Stadtpark. Der Andrang hätte größer kaum sein können: Seit April waren alle Startplätze ausgebucht. Neben der Strecke haben Kollegen, Freunde und Familie kräftig angefeuert.

MOPO-Team-Staffellauf: Ein Riesen-Sommer-Event mitten in Hamburg

Es war ein riesiges Sommer-Event – bei dem weniger die sportlichen Ergebnisse als der Spaß und der Team-Spirit im Vordergrund standen. Und davon gab es mehr als genug: „Die Stimmung ist bombastisch“, sagt Julia vom Triathlon-Verein „Open Sports“. Die 44-Jährige aus Winterhude ist um die 23 Minuten gelaufen – eine Top-Zeit! Ihre Staffel erreichte einen großartigen dritten Platz.

Sie ist das erste Mal beim MOPO Team-Staffellauf dabei – und begeistert von dem Event und dem Zusammenhalt der Teams. Für sie ist klar: Beim nächsten Mal will sie auf jeden Fall wieder mitmachen.

Jedes Jahr gibt es den Staffellauf, den die MOPO zusammen mit der PSD Bank Nord organisiert. Firmen können Zelte mieten, für jede Staffel gibt es einen prall gefüllten Picknickkorb – so können die Kolleginnen und Kollegen nach dem Lauf den Sommerabend im Stadtpark genießen.

So hat es auch das Team der IT-Firma „Bechtle“ gemacht. Die Mitarbeiter sind sich einig: „Es geht um Spaß, Leidenschaft und Lebensfreude!“ Das Unternehmen ist zum fünften Mal beim MOPO Team-Staffellauf dabei und setzt mit Regenbogenbinden ein Zeichen für Diversität und Toleranz.

Den Zusammenhalt in der Mannschaft lobt auch Mehdi. Der 37-Jährige ist für das Bauunternehmen „Implenia“ an den Start gegangen. Der Ingenieur aus St. Pauli sagt: „Wir arbeiten tagsüber miteinander – jetzt ist es toll, dass wir auch nach Feierabend zusammen als Team ein Ziel erreichen. Das macht wirklich Spaß!“

Am Mittwoch durfte sich das Team vom Sportgeschäfts „Laufwerk“ gleich zwei Mal freuen: Sowohl bei den Frauen (1:51:52), als auch bei den Männern (1:31:48) hatten am Ende ihre Staffeln die Nase vorn – herzlichen Glückwunsch!

Und auch am Donnerstag gab es einen Doppelsieg: Das Team der Krankenkasse „Viactiv“ belegte bei den Männern (1:33:51) und bei den Frauen (1:47:50) den ersten Platz – was für ein tolles Ergebnis!