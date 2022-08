Achtung, fertig, los! Startschuss für den MOPO Team-Staffellauf

Die lange Wartezeit ist endlich vorbei: Nach zwei Jahren Unterbrechung trafen sich am Mittwoch tausende Laufbegeisterte wieder zum MOPO-Team-Staffellauf. Insgesamt 2000 Teams kämpfen sich am 17. und 18. August über die Strecke im Hamburger Stadtpark. Die MOPO hat einige Impressionen vom ersten der beiden Tage gesammelt.

Fünf Teilnehmer:innen treten pro Team an, insgesamt sind also an den beiden Tagen 10.000 Läufer:innen unterwegs, die die fünf Kilometer im Stadtpark möglichst schnell absolvieren wollen. Ein eigenes MOPO-Team durfte dabei natürlich nicht fehlen – die Redaktion schickte unter anderem Geschäftsführer Arist von Harpe und Lokalchef Julian König ins Rennen.

Hamburg: MOPO-Team-Staffellauf im Stadtpark gestartet

Den Startschuss gab am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr Frauke Schoon, Leiterin des Markenmanagements der PSD Bank Nord. Das Geldinstitut spendet für jedes Team, das am MOPO Team-Staffellauf teilnimmt, zehn Euro an den Stadtpark Verein Hamburg e.V. Damit können im Stadtpark neue Bäume wachsen – allein die Anmeldung zum Lauf-Event kommt also schon einer guten Tat gleich.

Die beiden Staffellaufhelferinnen Christin (40, l.) und Johanna geben die Picknick-Körbe für die Läuferinnen und Läufer raus.

„Still“, eine Firma, die Gabelstapler baut, ging mit 44 Teams an den Start. Hier zu sehen: Thomas (35, v.l.), Sören (42), Mirco (41), Jörg (64) und Jörg (45).

Frauke Schoon (Leiterin Markenmanagement PSD Bank Nord) gab den Startschuss. Um sie herum stehen Eva und Franzi, die das Aufwärmen moderierten.

Das MOPO-Team: Matthias, Verena, Julian und Arist (v. l.). Es fehlt Michael, der noch in der Redaktion arbeiten musste.

Sonja (52), Britta (50), Josephin (29), Claudia (55) und Marion (40, v. l.) arbeiten für „Laufwerk“ und treten regelmäßig bei Wettkämpfen an.

„Dabei sein ist alles! Als Junge Union sind wir sehr motiviert“, sagen Len (21, v.l.), Maurice (25), Marcel (18), Felix (24) und Christian (24).

Claudia (38, v.l.), Katrin (29), Dagmar (45), Anja (39) und Sarah (33) laufen für das Team „Fielmann“. Sie konnten zwar wegen der Sommerferien nicht zusammen trainieren, „aber wir haben uns jede Einzelne auf den Lauf vorbereitet.“

„Wir sind sehr sportlich!“ stellt die Staffel von „Cureus“, eine Firma, die Altenpflegeheime baut, direkt klar. Kevin (28, v.l.), Jana (27), Alex (31), Kathrin (33) und Slawa (42) haben sich gemeinsam vorbereitet.

Bei den beiden Masseur:innen Florian (43) und Brit (46) von „elbrücken“ können es sich die Läufer:innen gut gehen lassen – vor und nach dem Staffellauf.

Unter den Teilnehmer:innen befand sich unter anderem das Siegerinnenteam von 2019. Sonja (52), Britta (50), Josephin (29), Claudia (55) und Marion (40) starteten damals wie heute für das Laufgeschäft „Laufwerk“. Der Intralogistikanbieter „Still“ nahm gleich mit ganzen 44 Teams am Staffellauf teil. „Der MOPO Team-Staffellauf ist jedes Jahr ein besonderes Erlebnis, das den Zusammenhalt auch außerhalb des Arbeitsalltags stärkt“, sagt Senior Vice President Frank Müller.

Das könnte Sie auch interessieren: So läuft’s – alle Infos zum MOPO Team-Staffellauf

Auch die Hamburger Finanzbehörde war mit am Start. 60 Teilnehmer:innen liefen mit – ein neuer Rekord, wie Senator Andreas Dressel (SPD) twitterte. „Tolle Aktion, super Einsatz, kreative Team-Namen“, lautete das Fazit des Politikers.