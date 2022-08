So läuft’s – alle Infos zum MOPO Team-Staffellauf

Die wichtigsten Infos für Teilnehmer und Zuschauer

Am 17. August und 18. August, jeweils um 17:30 Uhr, ist es so weit: Der Startschuss zum 14. MOPO Team-Staffellauf fällt. Im Hamburger Stadtpark ist an diesen Abenden richtig was los: Mit 2.000 angemeldeten Teams ist der MOPO Team-Staffellauf ausgebucht. Hier kommen die wichtigsten Informationen für alle Teilnehmer und Zuschauer.

Wie funktioniert der MOPO Team-Staffellauf?

Beim MOPO Team-Staffellauf bilden fünf Teilnehmer ein Team. Die Teammitglieder laufen als Staffel die Strecke von 5 km durch den Hamburger Stadtpark. Im Start/Zielbereich erfolgt die Übergabe des Staffelstabs an den nächsten Läufer. Das Besondere dabei: Es ist egal, wie schnell die einzelnen Läufer sind. Gemessen wird nur die Zeit des gesamten Teams. Mit dem Zieleinlauf ist der MOPO Team-Staffellauf jedoch noch nicht zu Ende. Vor dem Start erhält jedes Team einen gut gefüllten Picknickkorb und genießt im Anschluss an den Lauf gemeinsam mit den anderen Teilnehmern Hamburgs größte Picknick.

Wo findet der Staffellauf statt?

Veranstaltungsort ist der Hamburger Stadtpark. Der Start- und Zielbereich befindet sich auf der Wiese zwischen der Otto-Wels-Str. und dem Kinderspielplatz. Gelaufen wird ausschließlich auf Wegen des Stadtparks.

Die Wege des Stadtparks sind der Schauplatz des MOPO Team-Staffellaufs.

Wie kommen Teilnehmer und Zuschauer zum Stadtpark?

Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln -über die S-Bahnstation Alte Wöhr (S1 und S11), sowie über die U-Bahn-Station Borgweg (U3) ist der Stadtpark gut erreichbar. Auch die Buslinien118 und 179 halten am Stadtpark. Für alle Fahrradfahrer stehen ausgewiesene Fahrradparkplätze auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

Gibt es sanitäre Anlagen vor Ort?

WCs befinden sich auf dem Veranstaltungsgelände, Duschen sind nicht vorhanden.

Gibt es eine Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken für die Zuschauer?

Am Hauptweg gibt es einen Stand von LOKALGOLD mit Getränken und verschiedenen Snacks, die zugunsten des Stadtpark Verein Hamburg e.V. verkauft werden.

Wo bleibt der Müll?

Für den MOPO Team-Staffellauf werden zusätzliche Müllbehälter aufgestellt. Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens sorgen nach der Veranstaltung für einen sauberen Stadtpark. Für Grillkohle stehen spezielle Container zur Verfügung.

Wann und wie erfolgt der Start?

Der Start erfolgt in 3 Blöcken. Um 17:30 Uhr startet der Block A, um 17:33 Uhr Block B und um 17:36 Uhr gehen die Starter im Block C auf die Strecke. Der Startblock steht in der Teilnehmerbestätigung und auf der Startnummer des ersten Läufers.

Was müssen die Teilnehmer während des Laufs beachten?

Wir bitten alle Läufer auf der gesamten Strecke möglichst rechts zu laufen, damit schnellere Läufer links überholen können. Die Wege des Stadtparks sind nicht für den MOPO Team-Staffellauf gesperrt. Bei gutem Wetter sind viele Parkbesucher auf den Wegen. Die Läufer sollten besonders an Wegkreuzungen aufpassen.

Auch zahlreiche Zuschauer werden wieder erwartet.

Wie erfahren die Zuschauer, was beim MOPO Team-Staffellauf passiert?

Der NDR ist an beiden Tagen vor Ort, moderiert die Veranstaltung und sorgt für Musik.

Was gibt es gegen müde Beine?

Ein Stretching der KAIFU LODGE im Zielbereich macht die Läufer wieder munter.

Gibt es eine Siegerehrung?

Na klar! Es wird in drei Wertungen gelaufen. Die drei schnellsten Frauen-Teams, die drei schnellsten Männer-Teams und die drei schnellsten Mixed-Teams werden am jeweiligen Veranstaltungstag um 20 Uhr zur Sie­gerehrung aufgerufen.

Wo erfahren die Läufer ihre Ergebnisse?

Die Ergebnisse werden während des MOPO Team-Staffellauf bei der Zeitmessung angezeigt. Die Urkunden können nach dem Lauf unter www.mopo-team-staffellauf.de heruntergeladen werden.