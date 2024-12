Zwei Pferde versinken im Moor: Feuerwehr muss sie befreien

Sie steckten fest und konnten sich nicht mehr rühren: Zwei Pferde sind in Hamfelde (Kreis Stormarn) im Moor eingesunken. Die Feuerwehr kam, um sie zu befreien.

Die Tiere waren am Sonntag gegen 12 Uhr in einem Waldstück an der Kupfermühle in Hamfelde in ihre verzweifelte Lage geraten.

Pferd mit Trecker aus Morast gezogen

Die Feuerwehr wurde gerufen. Einsatzkräfte legten Schläuche um das erste Pferd. Mithilfe eines Treckers konnte es nach 40 Minuten aus dem Morast gezogen werden.

Bei dem zweiten Pferd dauerte die Rettungsaktion noch länger. Da der Braune sehr nervös war, musste eine Tierärztin hinzugezogen werden, die das Pferd sedierte. Beim Versuch, das Tier zu bergen, versank dann der Trecker ebenfalls im Morast und musste erst durch einen zweiten Trecker wieder in Gang gebracht werden.

Um das Pferd zu retten, musste schließlich noch ein dritter Trecker hinzugezogen werden, der vor die anderen beiden gespannt wurde. Nach mehr als zwei Stunden war auch das zweite Pferd gerettet. Rund 50 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. (mp)