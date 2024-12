Das Christianeum schreitet voran: An dem Gymnasium in Othmarschen gilt seit diesem Schuljahr ein Handyverbot – und der Schulleiter spricht von einer „völlig veränderten Atmosphäre“. Seitdem wird das Thema auch an vielen anderen Schulen diskutiert. Eine Hamburger Initiative hat nun eine Online-Petition gestartet, um das Verbot deutschlandweit an Schulen durchzusetzen.