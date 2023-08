Schock im Norden: Pinguin in Zoo enthauptet

Dieser Einsatz macht fassungslos: Im Rostocker Zoo wurde ein enthaupteter Pinguin gefunden – und ein scharfkantiger Stein, mit dem das Tier womöglich getötet wurde. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Wie die Beamten mitteilten, fanden Tierpfleger am Dienstagmorgen im Gehege der Humboldt-Pinguine den Tierkadaver. Die Zoo-Mitarbeiter verständigten umgehend die Polizei. Kurz darauf kamen die Beamten und Ermittler der Kripo zum Einsatz.

Enthaupteter Pinguin in Rostocker Zoo: Tier mit Stein getötet?

Diese fotografierten den Tatort aus allen Richtungen, maßen zudem den Fundort aus. Das Tier lag am Morgen auf dem Bauch, daneben der abgetrennte Kopf. In unmittelbarere Nähe fanden die Beamten Blutspuren und einen scharfkantigen Stein, der beschlagnahmt wurde. Der Tierkadaver kam zur Sektion in das Landesamt für Landwirtschaft. Ein Ergebnis der Sektion steht noch aus.

Laut Polizei kann aufgrund der Auffindesituation des toten Tieres derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Pinguin durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist. Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren.