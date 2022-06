Zeugen gesucht: Mann zerrt und vergewaltigt junge Frau in Gebüsch

Sie wurde in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt. In Husum (Kreis Nordfriesland) ist es am Mittwochabend zu einem sexuellen Übergriff auf eine Spaziergängerin gekommen. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Die 23-jährige Frau war laut Polizei zwischen 21.15 Uhr und 21.40 Uhr im Schlosspark in Husum spazieren, als sie bemerkte, dass ein unbekannter Mann sie verfolgte. Die junge Frau ging schneller auf dem Fußweg der Parkstraße am dortigen Seniorenheim vorbei in Richtung Hubschrauberlandeplatz des Krankenhauses.

Zeugen nach Vergewaltigung in Husum gesucht

Ab dem Landeplatz begann sie laut Polizei zu rennen und überquerte die Ferdinand-Tönnies-Straße. Kurz danach zog der Mann die Frau in ein Gebüsch und vergewaltigte sie. Er ließ daraufhin erst von ihr ab, als eine Person an dem Gebüsch vorbeilief, die jedoch möglicherweise nichts von der Tat mitbekommen hat.

Die Polizei vermutet, dass die Person aus Richtung Theodor-Schäfer-Straße kam und den Hubschrauberlandeplatz rechts von sich hatte, um anschließend dahinter rechts ab in Richtung Marktstraße, eventuell auch in die Parkstraße Richtung Schlosspark zu gehen.

Der Vergewaltiger ist nach ersten Erkenntnissen rund 30 Jahre alt, hat braunes, an den Seiten kurz rasiertes Haar, hellere Haut und eine spitze Nase. Er soll einen an den Wangen etwas längeren Bart und am Kinn senkrechten Bart ohne Oberlippenbart getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas im Zusammenhang mit der Tat weiß, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0461) 4840 zu melden. (to)