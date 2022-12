Das Massaker an einer Schule im texanischen Uvalde liegt eine Woche zurück, die schockierende Tat sorgte weltweit für Schlagzeilen: Ein schwerbewaffneter Mann war an einer Grundschule in die Räume vorgedrungen und hatte 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen e rschossen. Es dauerte fast 90 qualvolle Minuten, bis die Polizei einschritt und den Täter mit einen tödlichen Schuss stoppte. Nun ist Uvalde weit weg, doch auch hier fragen sich besorgte Eltern: Kann so etwas auch in Hamburg passieren? Und wenn ja, wie ist die Polizei auf so einen Ernstfall vorbereitet?

Das Massaker an einer Schule im texanischen Uvalde liegt eine Woche zurück, die schockierende Tat sorgte weltweit für Schlagzeilen: Ein schwerbewaffneter Mann war an einer Grundschule in die Räume vorgedrungen und hatte 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen erschossen. Es dauerte fast 90 qualvolle Minuten, bis die Polizei einschritt und den Täter mit einen tödlichen Schuss stoppte. Nun ist Uvalde weit weg, doch auch hier fragen sich besorgte Eltern: Kann so etwas auch in Hamburg passieren? Und wenn ja, wie ist die Polizei auf so einen Ernstfall vorbereitet?

Gleich mehrere Notrufe gingen am Dienstagmorgen bei der texanischen Polizei ein. Schüler:innen berichteten weinend, dass ein Mann mit einem Gewehr in der Schule sei und um sich schoss. Tote und Verletzte wurden gemeldet. Eine Armada an Einsatzfahrzeugen fuhr nach und nach an der Schule vor. Doch keiner der Polizisten griff ein. Man wartete auf Spezialeinheiten.

Fast 90 Minuten vergingen, in den der Täter weitermordete. Erst dann betraten Polizisten der Spezialeinheiten das Gebäude und setzten dem Massaker ein Ende, indem sie den Täter erschossen. Steven C. McCraw, Direktor der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas, sprach danach von einem Versagen. „Es wurden falsche Entscheidungen getroffen“, räumte er ein und entschuldigte sich dafür.

Amoklauf an Schule: So ist die Hamburger Polizei aufgestellt

Viele Menschen glauben, dass so ein Vorfall in Hamburg undenkbar wäre. Doch ausgeschlossen ist dies nicht – und es gab auch bereits Einsätze an Hamburger Schulen, wo ein ähnliches Szenario wie in Texas befürchtet wurde.

Im Sommer 2020 wurde eine Grundschule in Mümmelmannsberg abgeriegelt. Ganze Straßenzüge um das Gebäude wurden blockiert. Ein anonymer Anrufer hatte einen Amoklauf angekündigt. Erst später stellte sich heraus, dass ein 13-Jähriger sich einen fragwürdigen Scherz erlaubt hat.

Amokdrohung: Großeinsätze an Hamburger Schulen

Im November 2021 ein ähnlicher Einsatz an einer Berufsschule in Billwerder. Durch Arbeiten an den Alarmanlagen wurde aus Versehen Amok-Alarm ausgelöst. Auch hier rückte die Polizei mit einem großen Aufgebot und mit Spezialkräften an. Ähnlich verhielt es sich bei einem Einsatz im Februar dieses Jahres in Jenfeld.

Die Polizei hat laut „Abendblatt“ schon länger fertige Pläne in der Schublade, um im Falle eines vergleichbaren Tatablaufes wie in Texas schnell eingreifen zu können. Dieser Plan sieht vor, dass das oberste Ziel sei, den oder die Täter schnellst möglich außer Gefecht zu setzen. Der Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium würde im Ernstfall rasch eine Bewertung der Einsatzlage vornehmen und dann entsprechende Maßnahmen einleiten.

Diese Maßnahmen sehen vor, zunächst einen Kernbereich des Tatortes zu lokalisieren. Sind bereits Schüsse gefallen, dringen die zuerst eintreffenden Polizisten in die Schule ein. Ihr Ziel heißt dann: Den Amokläufer mit allen Mitteln zu stoppen – auch mit einen tödlichen Schuss, wenn nötig. Laut „Abendblatt“ wird diese Vorgehensweise intern „Search and destroy“ („suchen und vernichten“) genannt.

Amoklauf in Hamburg: Oberstes Ziel: Täter außer Gefecht setzen

Handelt es sich um eine „lebensbedrohliche Einsatzlage“, sind also noch keine Schüsse gefallen, bleiben die Polizisten vor der Schule. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückt dann an. Diese Beamten sind speziell trainiert und ausgerüstet. Sie würden in diesem Szenario das Gebäude als erste betreten und durchsuchen.

/ MARIUS ROEER Beamte der USE bei einem Unterstützungseinsatz. (Symbolfoto) Beamte der USE bei einem Unterstützungseinsatz. (Symbolfoto)

Auch um auf mögliche Amokläufe bestmöglich vorbereitet zu sein, hat die Polizei in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet. Zuletzt wurde sogar eine „Unterstützungseinheit für besondere Einsätze“ (USE) eingerichtet. Diese Einheit aus Beamten der sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) patroulliert täglich im Hamburger Stadtgebiet und ist immer sofort verfügbar, wenn die Besatzung eines Streifenwagens am Einsatzort auch nur ansatzweise besondere Gefahren befürchtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Amok-Alarm in Hamburg – Mann mit Waffe im Einkaufszentrum gesichtet

Aber auch sonst sieht sich die Polizei gut gerüstet. Maschinenpistolen, beschusssichere Helme und kugelsichere Westen, die selbst vor Geschossen aus Gewehren schützen, gehören seit 2016 zur Grundausstattung jedes Streifenwagens. Zudem sehen die Pläne vor, schnell Einsatzabschnitte wie zum Beispiel Sperrungen des Straßen- und Bahnverkehr zu bilden. Dazu kommen geschulte Betreuer, die sich um überlebende und traumatisierte Opfer kümmern.