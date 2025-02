Wohnhaus in Flammen – Nachbarn retten Familie

Das war knapp! Eine Familie in Wüsting (Landkreis Oldenburg) ist in der Nacht zu Mittwoch gerade so mit dem Leben davon gekommen. Nachbarn machten sie darauf aufmerksam, dass ihr Haus brannte!

Wie die Polizei sagte, schlief die dreiköpfige Familie tief und fest, als das Feuer ausbrach. Nachbarn entdeckten die Flammen an dem Wohnhaus in Wüsting, weckten die Familie und warnten sie. Daraufhin konnten die Drei das Haus unverletzt verlassen.

Der Polizei zufolge ist das Haus durch das Feuer zunächst unbewohnbar geworden. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer im Gartenhaus ausgebrochen. Die Flammen hätten dann auf das Auto der Familie übergegriffen, von wo aus sie sich weiter auf das Wohnhaus ausbreiteten.

Die Familie konnte von Verwandten aufgenommen werden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. (mp/dpa)