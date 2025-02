Grau, trostlos – und trotzdem nicht wegzudenken an der Osterstraße in Eimsbüttel: 2023 wurde die markante Karstadt-Filiale erneut mit Steuermitteln und Lohnverzicht der Mitarbeiter gerettet, doch im September 2024 tauchten trotzdem mögliche Abriss-Pläne auf. Jetzt steht fest, wie es dort weitergeht und was aus den Plänen geworden ist, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen.