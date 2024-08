Wieder Netto! Discounter-Decke stürzt bei Unwetter ein

Erst vor einer Woche war die komplette Dachkonstruktion eines Netto-Marktes in Ratzeburg zusammengebrochen, nun hat es eine Filiale des Discounters in Syke bei Bremen (Landkreis Diepholz) erwischt.

Während in Ratzeburg noch gerätselt wird, was den Zusammenbruch des Daches des dortigen Netto-Marktes ausgelöst hat, gibt es den nächsten Notfall in einer Filiale der Discounterkette: Wie zunächst die „Kreiszeitung“ berichtete, sind in Syke Teile der Decke zusammengekracht.

Anders als in Ratzeburg ist hier die Ursache aber schon klar: Starkregen war durch das für Umbauarbeiten teilweise geöffnete Dach in die Zwischendecke geflossen und hatte diese schließlich so weit aufgeweicht, dass sie teilweise einbrach. Das bestätigt Feuerwehrsprecher Lutz Budelmann auf Nachfrage.

Verletzt wurde zum Glück niemand: Die etwa 20 Kunden und Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Markt aufhielten, konnten den Netto unverletzt verlassen. Ob die Filiale wieder öffnen kann, muss nun ein Bausachverständiger prüfen. (mp)