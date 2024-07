Bei Hamburg: Supermarkt-Dach stürzt ein – viele Verletzte

Großer Schock im Netto an der Möllner Straße (Ratzeburg): Kurz nach fünf am Nachmittag stürzte das Dach des Discounters ein. Mehrere Personen wurden verletzt – trotzddem haben alle großes Glück gehabt.

Beim Einsturz eines Supermarktdaches in Ratzeburg sind zwölf Menschen verletzt worden. Eine ausgedehnte Suchaktion mit Drohnen und Suchhunden stellte am Abend sicher, dass sich keine weiteren Personen mehr in dem Gebäude befinden. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Supermarkt-Dach stürzt ein: zwölf Verletzte

Der Einsturz habe sich nach Angaben der Feuerwehr durch ein lautes Knacken angedeutet: Der Marktleiter habe daraufhin Kunden und Mitarbeiter aufgefordert, das Gebäude sofort zu verlassen – und so wahrscheinlich einen deutlich schlimmeren Ausgang verhindert.

Das Dach des Netto-Supermarktes in Ratzeburg ist aus noch unbekannten Gründen eingestürzt.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch der Katastrophenschutz des Kreises und die DLRG am Unglücksort.

Bei den zwölf Verletzten handele es sich um Leichtverletzte. Einige von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, andere hätten noch an der Unglücksstelle versorgt werden können, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dazu, warum das Dach plötzlich zusammenbrach, werden dadurch erschwert, dass das Gebäude derzeit nicht betreten werden kann: Es besteht akute Einsturzgefahr. (dpa/prei)