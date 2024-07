Brandanschlag legt wichtige Zugstrecke im Norden lahm

Auf der Bahnstrecke in Bremen-Oberneuland gibt es nach einem Brandanschlag einen Kabelschaden. Das hat auch Auswirkungen auf die ICE-Züge von Hamburg nach NRW. Und auf den Halt am Bremer Hauptbahnhof.

Unbekannte haben einen Brandanschlag auf die Bahnstrecke Hamburg-Bremen verübt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach zündeten die Täter am frühen Morgen die Leitungen in einem Kabelschacht an den Gleisanlagen am Bahndamm in Höhe des Bremer Bürgerparks gezielt mit einem Brandmittel an.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach Angaben der Polizei kann die Schadenshöhe bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, es wurden Spuren und Beweismittel sichergestellt. Der Staatsschutz prüft einen politisch motivierten Hintergrund.

Regionalzüge von Hamburg nach Bremen sind auch von Sperrung betroffen

Wegen des Schadens ist die Strecke zwischen Sagehorn (Landkreis Verden) östlich von Bremen und dem dortigen Hauptbahnhof nur eingeschränkt befahrbar. Zunächst konnten somit keine ICE-Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg über den Bremer Hauptbahnhof fahren. Später hielten die Fernzüge in Richtung Nordrhein-Westfalen dort wieder, allerdings mit Verspätungen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte.

Die ICE-Züge aus Süd-Westen in Richtung Hamburg fahren auch am Nachmittag weiterhin ersatzweise über Kirchweyhe (Landkreis Diepholz). Die Bahn rät betroffenen Reisenden, zwischen Hauptbahnhof und Kirchweyhe die Züge des Nahverkehrs zu nutzen. Die Beeinträchtigungen auf der Strecke könnten nach Bahnangaben noch bis zum Abend andauern.

Auch die Regionalzüge auf der Strecke Hamburg-Bremen sind von den Beeinträchtigungen betroffen: Die Metronom Eisenbahngesellschaft meldet auf ihrer Internetseite, dass es zu erheblichen Verspätungen und Teilausfällen kommt. (dpa/mp)