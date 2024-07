Das Hotel ist geöffnet, die Musikhalle ebenfalls, der spektakuläre Park auf dem grünen Dach hat schon tausende Besucher angelockt, doch eines fehlt bei Hamburgs neuem Wahrzeichen: Die versprochene Gedenkstätte, die an die Vergangenheit des riesigen Klotzes an der Feldstraße erinnern soll, an seine Funktion als Flak-Bunker im Zweiten Weltkrieg, ist längst nicht fertig. Der Bauherr und die Initiative „Hilldegarden e.V.“ haben dafür unterschiedliche Erklärungen.