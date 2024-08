Wetter im Norden: Wann kommt die Sonne zurück?

Das Wort „unbeständig“ beschreibt wohl am besten das Wetter im Norden an diesem Wochenende. Mal schien die Sonne, dann prasselten plötzlichen dicke Regentropfen herab. Die gute Nachricht: Das wird nicht so bleiben – die Sonne kehrt zurück und mit ihr auch wieder heiße Temperaturen.

Der Montag startet im Norden noch mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt sind Schauer dabei. Doch dann legt der Sommer wieder los: Maximal 22 Grad auf Fehmarn und Sylt, bis 25 Grad in Hamburg, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger südwestlicher Wind.

Die Temperaturen klettern am Dienstag noch weiter nach oben. 27 bis 29 Grad und sonniges, trockenes Augustwetter sind angesagt. Wer an der Ostseeküste oder auf Helgoland urlaubt, hat es etwas frischer bei um die 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südöstlicher Richtung.

Im Norden: Starkregen und Gewitter ab Mittwoch

„Für das ruhigere Wetter zu Beginn der Woche sorgt Hoch KAI, welches sich mit seinem Schwerpunkt direkt über Deutschland legt. Die eingeflossene trockenere Luft sorgt für viel Sonnenschein, vor allem am Dienstag”, sagt Meteorologin Sonja Stöckle vom DWD.

Das Wetter am Mittwoch wirkt zunächst freundlich, im Verlauf des Tages ziehen von der Nordsee her allerdings Schauer und Gewitter auf. Warm bleibt es trotzdem mit Höchstwerten um die 26 Grad, auf den Inseln um die 23 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd, rasch west- bis nordwestdrehend. (mp)