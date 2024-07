In wenigen Tagen starten die Bauarbeiten an der Wellingsbütteler Landstraße in Ohlsdorf. Nachdem ursprünglich eine fünfjährige Vollsperrung angedacht war, hatte die Stadt die Pläne nach massiven Protesten noch einmal komplett über den Haufen geworfen. Was Auto- und Radfahrer jetzt beachten müssen und wie lange mit Einschränkungen zu rechnen ist, lesen Sie hier.