Weil es an Zaun pinkelte: Mann soll Kind mit Gewehr bedroht haben

Er geriet wohl außer sich vor Wut: Ein 42 Jahre alter Mann soll ein Kind mit einem Gewehr bedroht haben – und das nur, weil es an einen Zaun pinkelte.

Das bislang unbekannte Kind soll in Schortens im Landkreis Friesland an einen fremden Gartenzaun uriniert haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dies habe den Mann derart in Rage versetzt, dass er mit einem kurzläufigen Gewehr in der Hand aus dem Haus gestürmt sei und das Kind damit bedroht habe.

Kind bedroht: Polizei sucht nach Zeugen

Der Vorfall soll sich bereits am Donnerstag ereignet haben und sei erst durch eine polizeiliche Maßnahme in einem anderen Zusammenhang bekanntgeworden. Eine Anzeige liege nicht vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Hausverkauf an der Herbertstraße: So groß ist das Interesse, das sind mögliche Käufer

Die Polizei Schortens sucht nun nach Zeugen und nach dem Kind und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04461 984930. (dpa/ncd)