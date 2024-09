Wegen Krankheit! XXL-Sperrung der A7 im Norden abgesagt

Planänderung: Die vorgesehene Fahrbahnsanierung auf der A7 inklusive großer Sperrung im Kreis Rendsburg-Eckernförde muss verschoben werden. Das müssen Autofahrer nun beachten.

Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A7 stand Autofahrern am kommenden Wochenende eigentlich eine große Sperrung bevor. Von 21 Uhr am Freitag (20.9.) bis 5 Uhr am Montag (23.9.) sollte die Fahrbahn in Richtung Flensburg saniert werden. Doch jetzt durchkreuzen Krankheitsfälle die Pläne.

Bauarbeiten werden wegen Personalausfällen verschoben

Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte, fehlen daher die erforderlichen Kolonnen für das Wochenende „und das geplante Bausoll kann nicht umgesetzt werden.“

Das bedeutet auch, dass der Verkehr am kommenden Wochenende nicht mehr zwischen den Anschlussstellen Rendsburg und Owschlag umgeleitet werden muss. Derzeit wird nach einem Ersatztermin für die Arbeiten gesucht.

Die geplanten Arbeiten hängen zusammen mit dem laufenden Neubau der Rader Hochbrücke. Die Autobahnbrücke wird breiter – ebenso wie der Autobahnabschnitt zwischen Rendsburg/Büdelsdorf und dem Kreuz Rendsburg. (mp)