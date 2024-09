„Leitstreifen freihalten!“ Mit diesem Satz ist der Hamburger Erdin Ciplak in den sozialen Medien als „Mr. Blindlife“ berühmt geworden. Auf seinem Account will er die alltäglichen Hürden von sehbeeinträchtigten Menschen in Bus und Bahn sichtbar machen. Bisher hat er das Busfahren im Alltag eher vermieden, sagt er, besonders an einer bestimmten Haltestelle. Eine neue App der VHH soll ihm und anderen jetzt vieles erleichtern.