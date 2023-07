Was soll das denn? Packstation eröffnet in einem Kirchenschiff

Eine offizielle DHL-Packstation gehört zu einer am Wochenende eröffneten Ausstellung in der Kunsthalle Osnabrück. Innerhalb der Öffnungszeiten können Pakete abgeholt und abgegeben werden. Der Künstler möchte dabei zum Nachdenken anregen.

Die Kunsthalle Osnabrück befindet sich in einer ehemaligen Dominikanerkirche. Für seine Ausstellung verwandelte der in Bremen geborene Berliner Künstler Aram Bartholl das Kirchenschiff in einen begehbaren Recyclinghof von Waren, Elektronikgeräten und digitalen Technologien – und in eine Packstation.

Mit dem Projekt möchte Bartholl auf globale Handelsrouten, Machtverhältnisse und prekäre Arbeitsbedingungen hinweisen. picture alliance/dpa/Friso Gentsch Mit dem Projekt möchte Bartholl auf globale Handelsrouten, Machtverhältnisse und prekäre Arbeitsbedingungen hinweisen.

„Kunden, die diese Packstation nutzen, sind somit mitten in der Ausstellung”, sagt eine Sprecherin der Deutschen Post. Die Packstation bestehe aus einem nicht aktiven Teil sowie einem aktiven mit 167 Fächern. Innerhalb der Öffnungszeiten der Kunsthalle könnten Pakete abgeholt oder vorfrankierte Sendungen gebracht werden. Der Eintritt ist kostenfrei.

Mit der Installation möchte Bartholl kritische Fragen zum Umgang mit Klimawandel, Umweltschutz, Energieressourcen, Rohstoffen und Arbeitsrechten in der digitalen Gesellschaft aufwerfen – auch in Bezug auf den Gebrauch und Konsum von elektronischen Geräten.

Die Schau „Ihr Paket ist abholbereit” ist bis zum 25. Februar 2024 zu sehen. Die Ausstellung gehört zum Jubiläumsprogramm der Kunsthalle, die vor 30 Jahren in der ehemaligen Kirche eröffnete. (dpa/mp)