Hawaii-Hemden, Sombreros und 30 Grad im Schatten: Der Stadtteil St. Pauli hat sich am Samstag in eine einzige „Fiesta Mexicana“ verwandelt. Beim Schlagermove wurde der alte Hit von Rex Gildo geschmettert und dazu ausgelassen getanzt. Aber natürlich wurden auch „Moskau“, „Hamburg, meine Perle“ oder „Anita“ besungen. Zehntausende Menschen waren aus ganz Deutschland angereist, um an dem rauschenden Fest teilzunehmen.