Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Hier gibt’s Gratis-Fahrten im HVV

Auf einen Weihnachtsbummel in die Innenstadt oder einen Glühwein auf den Weihnachtsmarkt? Mit dem HVV geht das in diesem Jahr an allen Adventssonnabenden in ausgewählten Regionen zum Nulltarif. Doch wo gilt das Weihnachtsgeschenk des HVV?

Wer in Mölln und Bad Segeberg an den Adventssamstagen (26.11., 03.12., 10.12., 17.12.) zum weihnachtlichen Shopping möchte, kann gratis den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Im gesamten Stadtgebiet brauchen Fahrgäste dann kein Ticket.

Freie Fahrt in Kaltenkirchen, Ahrensburg, Mölln und Bad Segeberg

Auch in Kaltenkirchen gilt: Freie Fahrt! Nicht nur alle Busse, sondern auch die AKN-Linien A1 und A2, die unter anderem bei Dodenhof und der Holstentherme halten, fahren an den Adventssamstagen gratis. Zum Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende kommen Fahrgäste auch am Freitag (09.12.) und Sonntag (11.12.) kostenlos.

In Ahrensburg kann der innerstädtische Busverkehr an allen Samstagen im Advent – ab 0 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages – zum Nulltarif genutzt werden. Die Stadt legt sogar noch einen drauf: Auch an Heiligabend und Silvester können Fährgäste ihr Auto zu Hause lassen und ohne Ticket in den Bus steigen.

Dadurch entstehende Einnahmeausfälle werden von den Städten ausgeglichen, heißt es von der Pressestelle des HVV. (ls)