Kreuzungscrash: Zwei Kinder und zwei Erwachsene verletzt

Bei einem schweren Unfall bei Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) sind am Montagvormittag vier Personen, darunter zwei Kinder, zum Teil schwer verletzt worden. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.

Laut Feuerwehr geschah der Unfall gegen 11.45 Uhr an der Bundesstraße 77 bei Hohenlockstedt. Hier war ein 44-Jähriger in einem VW-Transporter aus Hohenlockstedt kommend unterwegs. Als er die B77 überqueren wollte, kam es zum Crash. Laut Polizei soll der 44-Jährige einen herannahenden VW-Touran übersehen haben. Darin saß eine Mutter (33) mit ihren zwei kleinen Kindern.

Hohenlockstedt: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Der Touran krachte in die Seite des Transporters. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Transporter auf die Seite geschleudert wurde. Rettungskräfte versorgten die Unfallopfer. Der Fahrer des Transporter trug schwere Verletzungen davon und kam in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Ohne Geld, ohne Essen: Russische Lkw-Fahrer in Hamburg gestrandet

Die dreiköpfige Familie aus dem Touran hatte großes Glück. Alle wurden nur leicht verletzt. Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden.