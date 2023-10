Verkehrte Welt: Sturmflut an der Ostsee – extremes Niedrigwasser an der Nordsee

Wenn der Wind von Osten bläst, müssen sich die Menschen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste auf Hochwasser einstellen. In dieser Woche ist es wieder mal so weit. An der Nordsee sind die Folgen des Oststurms ganz andere.

Laut Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kann das Wasser in der Lübecker und der Kieler Bucht bereits am Mittwochabend um 20 bis 70 Zentimeter über den mittleren Wasserstand steigen. In der Nacht zu Donnerstag können Werte von bis zu 75 Zentimetern in der Lübecker Bucht und bis zu 90 Zentimetern in der Kieler Bucht erreicht werden. Für Donnerstag erwartet das BSH in der Lübecker Bucht ein Hochwasser zwischen 50 und 110 Zentimetern, in der Kieler Bucht zwischen 60 und 130 Zentimetern.

Ostsee: Sturmflutwarnung

Grund ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine kräftige Ostströmung der Luft zwischen einem Hoch, das von Spitzbergen nach Skandinavien wandert, und einem Tief auf dem Weg von der Biskaya nach Großbritannien. Ein Ausläufer des Tiefs soll Donnerstagfrüh die Region erreichen. Der Ostwind wird stark bis stürmisch erwartet.

Auch an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns drohen Sturmfluten. Schon ab Mittwochabend werde auch an der Küstenlinie westlich von Rügen ein Wasserstand von 30 bis 60 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Östlich von Rügen liegt die Vorhersage bei 40 bis 65 Zentimeter – beides mit steigender Tendenz.

Für Donnerstag erwartet das Bundesamt in beiden Küstenbereichen einen Anstieg von bis zu 90 Zentimetern. Auch das Kleine Haff vor Ueckermünde ist betroffen. Dort wird demnach am Donnerstag mit einem Wasserstand von 50 bis 70 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand mit steigender Tendenz gerechnet. Die Gefahrenlage gelte bis Samstagnachmittag, so das BSH.

Die Stadt Wismar forderte Anwohner im Bereich des Hafens für Donnerstag auf, alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums zu treffen und zum Beispiel Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet zu bringen. Bei einer Prognose von über 125 Zentimetern über Normalstand würden am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße Sandsäcke zur Verfügung gestellt.

Niedrigwasser: Fährausfälle an der Nordseeküste

Anders gestaltet sich die Lage an der Nordseeküste: Dort sollen die Wasserstände bis Sonnabend dagegen deutlich unter den Normalwerten liegen. Wer auf Inseln oder Halligen reisen möchte, muss sich in Schleswig-Holstein auf Probleme einstellen. „Die Ausflugsfahrt nach Südfall heute am Donnerstag entfällt wegen niedrigen Wasserständen ebenso die Fahrt am Freitag zu den Seehundsbänken“, teilte die Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH mit. Auch die Wyker Dampfschiffs-Reederei hat für ihre Linien bereits Ausfälle und Verschiebungen angekündigt.

Auch in Niedersachsen wirbeln die extrem niedrigen Wasserstände die Fahrpläne der Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln durcheinander. „Wir stellen den Juist-Verkehr am Freitag komplett ein“, sagte eine Sprecherin der Reederei Norden-Frisia.

Die Insel im Landkreis Aurich ist dann nur noch über die Inselflieger zu erreichen. Ausfälle von Fähren soll es Donnerstag, Freitag und Samstag auch für den Verkehr von und zur Insel Norderney geben. Außerdem kündigten auch Fährgesellschaften für Verbindungen von und nach Langeoog und Spiekeroog wegen des erwarteten extremen Niedrigwassers von Donnerstag bis zum Wochenende Fahrplanänderungen an.

Fahrgäste sollten sich über Reisemöglichkeiten im Internet informieren, hieß es. Die Deutsche Bahn, die den Fährverkehr von und nach Wangerooge betreibt, meldete Ausfälle und verschobene Abfahrten für den Fährverkehr am Donnerstag auf ihrer Website. (dpa/fbo)